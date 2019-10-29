Хорнер защитил Ферстаппена от нападок Хэмилтона

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мыслями об инциденте с участием Макса Ферстаппена и пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на старте Гран-при Мексики, защитив своего подопечного от критики Льюиса Хэмилтона. Последний заявил, что голландец торпедировал его и атаковал глупо.

«Макс проявил терпение с „Феррари“. Он был впереди Льюиса и рано затормозил, что позволило Хэмилтону рискнуть на внешней траектории. После этого Льюис получил небольшой удар, оба оказались на траве, это была сложная гонка. Но я не думаю, что Макс в первом повороте делал что-то неправильно.

Я не думаю, что этот инцидент испортил Ферстаппену гонку. Решающим стал эпизод с Боттасом. Если бы не это, то с учётом нашей скорости мы бы могли претендовать на победу», — приводит слова Хорнера RaceFans.

Напомним, что в результате контакта с Боттасом Ферстаппен получил прокол и финишировал лишь шестым.