Экс-пилот Формулы-1 назвал поведение Ферстаппена на ГП Мексики «тупостью»

Бывший гонщик Формулы-1 Юркиярви Лехто поделился мыслями о выступлении и поступках пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в ходе Гран-при Мексики. Напомним, в ходе квалификации голландец завоевал поул, но после сессии признался, что не сбросил скорость под жёлтыми флагами, за что был вызван к стюардам и лишён победы.

«Тупость. Больше говорить не о чем. Если ты делаешь такие вещи, а потом ещё хвастаешься ими на пресс-конференции, то, конечно, это приведёт к расследованию. В этом году постоянно говорят, что Макс вырос и может концентрироваться на гонках. Но к их концу он снова ошибается. Очень много собственных ошибок и глупости. Он совсем не думает. В таких условиях стать чемпионом мира будет очень непросто. В то же время Александер Албон сумел выжать максимум. Уверен, что в команде скоро спросят у Макса, что же он делает. Он немного похож на своего отца. Йос также сначала делал, а затем уже думал», — приводит слова Лехто Iltalehti.