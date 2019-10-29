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Экс-пилот Формулы-1 назвал поведение Ферстаппена на ГП Мексики «тупостью»

Экс-пилот Формулы-1 назвал поведение Ферстаппена на ГП Мексики «тупостью»
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1 Юркиярви Лехто поделился мыслями о выступлении и поступках пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в ходе Гран-при Мексики. Напомним, в ходе квалификации голландец завоевал поул, но после сессии признался, что не сбросил скорость под жёлтыми флагами, за что был вызван к стюардам и лишён победы.

«Тупость. Больше говорить не о чем. Если ты делаешь такие вещи, а потом ещё хвастаешься ими на пресс-конференции, то, конечно, это приведёт к расследованию. В этом году постоянно говорят, что Макс вырос и может концентрироваться на гонках. Но к их концу он снова ошибается. Очень много собственных ошибок и глупости. Он совсем не думает. В таких условиях стать чемпионом мира будет очень непросто. В то же время Александер Албон сумел выжать максимум. Уверен, что в команде скоро спросят у Макса, что же он делает. Он немного похож на своего отца. Йос также сначала делал, а затем уже думал», — приводит слова Лехто Iltalehti.

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