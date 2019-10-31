Маси объяснил, почему Квята оштрафовали гораздо быстрее, чем Леклера

Гоночный директор ФИА Майкл Маси рассказал, почему иногда стюардам требуется больше времени на принятие решений о спорных эпизодах и вынесение вердикта о штрафе. На Гран-при Мексики стюарды вынесли решение о штрафе российского гонщика Даниила Квята за столкновение с Нико Хюлькенбергом за четыре минуты, а на Гран-при Японии рассмотрение эпизода с Шарлем Леклером и Максом Ферстаппеном потребовало четыре часа.



«Если есть сомнения, то стюарды ждут окончания гонки. Это находится полностью в их власти. Если они хотят услышать мнение пилотов, то они имеют право принимать такие решения. Судьи рассматривают все детали эпизода. Если им нужна дополнительная информация, они её получают.



Нам нужно принимать верные решения, иногда на это может уходить больше времени. Все хотят знать окончательные результаты гонки в момент появления на трассе клетчатого флага, но если нужно принять верное решение, то пусть оно будет принято чуть позднее. Здесь нет разницы с нарушениями технического регламента. При таких нарушениях, открою секрет, меняются результаты гонок», — приводит слова Майкла Маси RaceFans.