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Стало известно, как будет выглядеть расписание Гран-при в 2021 году

Стало известно, как будет выглядеть расписание Гран-при в 2021 году
Авто / Формула-1 0

Авторитетное немецкое издание Auto Motor und Sport опубликовало ориентировочное расписание гоночного уик-энда Формулы-1, которое будет действовать с 2021 года. С сезона-2021 гоночный уик-энд будет сокращён с четырёх дней до трёх: работа пилотов и журналистов на трассе будет начинаться в пятницу, а не четверг. Соответственно и механики команд будут прибывать на автодромы на день позже. Это позволит людям, связанным с Формулой-1, легче пережить постепенное увеличение количества этапов, которое в перспективе может возрасти до 25.

Ориентировочное расписание Гран-при Формулы-1 с 2021 года

Пятница
9:00-11:00 (время местное). Технические инспекции
12:30-14:00. Первая практика
16:00-17:30. Вторая практика

Суббота
12:00-13:00. Третья практика
15:00-16:00. Квалификация

Воскресенье
15:10. Старт гонки.

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