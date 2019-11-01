Стало известно, как будет выглядеть расписание Гран-при в 2021 году

Авторитетное немецкое издание Auto Motor und Sport опубликовало ориентировочное расписание гоночного уик-энда Формулы-1, которое будет действовать с 2021 года. С сезона-2021 гоночный уик-энд будет сокращён с четырёх дней до трёх: работа пилотов и журналистов на трассе будет начинаться в пятницу, а не четверг. Соответственно и механики команд будут прибывать на автодромы на день позже. Это позволит людям, связанным с Формулой-1, легче пережить постепенное увеличение количества этапов, которое в перспективе может возрасти до 25.



Ориентировочное расписание Гран-при Формулы-1 с 2021 года



Пятница

9:00-11:00 (время местное). Технические инспекции

12:30-14:00. Первая практика

16:00-17:30. Вторая практика



Суббота

12:00-13:00. Третья практика

15:00-16:00. Квалификация



Воскресенье

15:10. Старт гонки.

В Ф-1 не сократят пятничные тренировки, но запретят новинки в ходе Гран-при