«Чушь собачья! Нет слов. Это тупо, так тупо!». Квят — о штрафе на Гран-при США

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал решение стюардов оштрафовать его за контакт с пилотом «Рейсинг Пойнт» в борьбе за десятое место на последнем круге Гран-при США. Россиянин не скрывал своих эмоций после гонки.



«Чёрт, это чушь собачья. Я не знаю, стюарды полные… Я не знаю, у меня нет слов. Это тупо, так тупо! Я просто проехал поворот внутри, он захлопнул калитку, это нормально. После этого мы соприкоснулись. Это просто неприемлемо», — сказал Квят в интервью голландскому телеканалу Ziggo Sport после гонки.



Для Квята этот штраф стал вторым подряд, который лишил его места в очковой зоне — на Гран-при Мексики неделю назад Квята оштрафовали за контакт с Нико Хюлькенбергом, который произошёл, как и в этот раз, на последнем круге гонки.

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