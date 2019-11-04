Ферстаппен — о темпе «Феррари»: вот что получается, когда перестаёшь жульничать

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказал мнение, что слабая скорость пилотов «Феррари» в гонке Гран-при США напрямую связана с новой технической директивой ФИА, которая окончательно запретила вольности с подачей топлива в силовые установки. В «Ред Булл» предполагали, что в моторе «Феррари» в промежутках между измерениями топливного сенсора в камеру сгорания попадало больше топлива, чем разрешено правилами.
«Вот что получается, когда ты перестаёшь жульничать. Эта ситуация изучалась очень тщательно, так что, конечно, мы должны следить за этим», — приводит слова Ферстаппена GPToday.
Голландец также рассказал, что проводил гонку с повреждённым днищем: «Когда я посмотрел после гонки, то увидел серьёзное повреждение рядом с задним колесом. Конечно, это очень важная часть, так что я могу понять, почему у меня была столь сильная избыточная поворачиваемость. Но по ходу гонки мне удавалось держаться рядом с „Мерседесами“. Они уезжали только на две-три десятые на круге».
- 4 ноября 2019
-
02:10
-
02:03
-
01:52
-
01:46
-
01:41
-
01:37
-
01:17
-
01:02
-
00:53
-
00:45
-
00:44
-
00:27
-
00:25
-
00:03
- 3 ноября 2019
-
23:51
-
22:15
-
21:12
-
20:53
-
18:59
-
17:52
-
17:00
-
16:35
-
15:59
-
14:20
-
13:26
-
13:02
-
11:35
-
10:59
-
09:33
-
02:41
-
02:36
-
02:29
-
02:23
-
02:13
-
02:06