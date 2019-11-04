Ферстаппен — о темпе «Феррари»: вот что получается, когда перестаёшь жульничать

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказал мнение, что слабая скорость пилотов «Феррари» в гонке Гран-при США напрямую связана с новой технической директивой ФИА, которая окончательно запретила вольности с подачей топлива в силовые установки. В «Ред Булл» предполагали, что в моторе «Феррари» в промежутках между измерениями топливного сенсора в камеру сгорания попадало больше топлива, чем разрешено правилами.



«Вот что получается, когда ты перестаёшь жульничать. Эта ситуация изучалась очень тщательно, так что, конечно, мы должны следить за этим», — приводит слова Ферстаппена GPToday.



Голландец также рассказал, что проводил гонку с повреждённым днищем: «Когда я посмотрел после гонки, то увидел серьёзное повреждение рядом с задним колесом. Конечно, это очень важная часть, так что я могу понять, почему у меня была столь сильная избыточная поворачиваемость. Но по ходу гонки мне удавалось держаться рядом с „Мерседесами“. Они уезжали только на две-три десятые на круге».

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