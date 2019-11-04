Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Ферстаппен — о темпе «Феррари»: вот что получается, когда перестаёшь жульничать

Ферстаппен — о темпе «Феррари»: вот что получается, когда перестаёшь жульничать
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказал мнение, что слабая скорость пилотов «Феррари» в гонке Гран-при США напрямую связана с новой технической директивой ФИА, которая окончательно запретила вольности с подачей топлива в силовые установки. В «Ред Булл» предполагали, что в моторе «Феррари» в промежутках между измерениями топливного сенсора в камеру сгорания попадало больше топлива, чем разрешено правилами.

«Вот что получается, когда ты перестаёшь жульничать. Эта ситуация изучалась очень тщательно, так что, конечно, мы должны следить за этим», — приводит слова Ферстаппена GPToday.

Голландец также рассказал, что проводил гонку с повреждённым днищем: «Когда я посмотрел после гонки, то увидел серьёзное повреждение рядом с задним колесом. Конечно, это очень важная часть, так что я могу понять, почему у меня была столь сильная избыточная поворачиваемость. Но по ходу гонки мне удавалось держаться рядом с „Мерседесами“. Они уезжали только на две-три десятые на круге».

Леклер: не имею представления, где сегодня был наш темп
Хэмилтон предположил, что мотор «Феррари» потерял в мощности из-за запрета ФИА
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019