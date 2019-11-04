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Леклер жёстко ответил на обвинения Ферстаппена в адрес «Феррари»

Леклер жёстко ответил на обвинения Ферстаппена в адрес «Феррари»
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал заявление голландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена после финиша Гран-при США. Голландец заявил, что «Феррари» слабо смотрелась в гонке, потому что «перестала жульничать» после новой технической директивы ФИА, ужесточившей требования по максимальному потоку топлива в силовых установках.

«Я думаю, это шутка, если быть абсолютно честным. Он не имеет представления, он не в нашей команде. Мы точно знаем, что мы делаем, и я не знаю, почему он так говорит. Он вообще ничего про нас не знает», — приводит слова Леклера F1i.

Монегаск занял в гонке четвёртое место, проиграв победившему Валттери Боттасу 52 секунды. Напарник Леклера Себастьян Феттель сошёл из-за поломки подвески.

Бинотто недоволен, что «Феррари» обвинили в жульничестве
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