Леклер жёстко ответил на обвинения Ферстаппена в адрес «Феррари»

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал заявление голландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена после финиша Гран-при США. Голландец заявил, что «Феррари» слабо смотрелась в гонке, потому что «перестала жульничать» после новой технической директивы ФИА, ужесточившей требования по максимальному потоку топлива в силовых установках.



«Я думаю, это шутка, если быть абсолютно честным. Он не имеет представления, он не в нашей команде. Мы точно знаем, что мы делаем, и я не знаю, почему он так говорит. Он вообще ничего про нас не знает», — приводит слова Леклера F1i.



Монегаск занял в гонке четвёртое место, проиграв победившему Валттери Боттасу 52 секунды. Напарник Леклера Себастьян Феттель сошёл из-за поломки подвески.

Бинотто недоволен, что «Феррари» обвинили в жульничестве