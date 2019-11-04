Хорнер объяснил, зачем для Ферстаппена выбрали тактику двух пит-стопов

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, по какой причине Макс Ферстаппен в ходе Гран-при США провёл два пит-стопа, а не один. Ферстаппен претендовал на второе место, но финишировал третьим, поскольку не смог обогнать в концовке Льюиса Хэмилтона («Мерседес»), который один раз останавливался в боксах. Победу одержал напарник Хэмилтона Валттери Боттас.
«Макс хорошо стартовал, а потом переднее антикрыло его машины получило повреждения, поэтому мы решили избрать стратегию двух пит-стопов. У Макса получалось удерживать Боттаса в поле зрения на протяжении всех трёх отрезков.
К концу гонки он подобрался к Хэмилтону на расстояние одной секунды. Но на последних кругах появились жёлтые флаги, и это лишило Макса шансов на обгон», — приводит слова Хорнера пресс-служба «Ред Булл».
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