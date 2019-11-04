Хэмилтон — о титулах: работаю над шедевром, но ещё не закончил его

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», прокомментировал достижения, которых ему удалось добиться. На Гран-при США, который состоялся вчера, 3 ноября, Хэмилтон занял второе место и за два этапа до окончания сезона завоевал шестой чемпионский титул.
Самым титулованным гонщиком в истории Формулы-1 является Михаэль Шумахер, семь раз становившийся сильнейшим по итогам сезона.
«Я работаю над шедевром, но ещё не закончил его. Чтобы создать произведение искусства, требуется время», — цитирует Хэмилтона GPToday.
Хэмилтон, выступающий за «Мерседес» с 2013 года, добавил, что ничего не смог бы добиться без поддержки команды. Первый титул британец завоевал ещё в 2008 году, когда выступал за «Макларен».
«В прошлом не было ни одного гонщика, ставшего чемпионом без поддержки команды. Я лишь одно из звеньев цепи. Но я горжусь своим вкладом.
Я давал результат не только тогда, когда наша машина была быстрее, чем у соперников, но и тогда, когда она была не столь быстрой», — заметил он.
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