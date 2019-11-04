Боттас порадовался, что лишил Хэмилтона победы в чемпионской для него гонке

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал победу на Гран-при США, где ему удалось опередить напарника Льюиса Хэмилтона. Несмотря на первое место в Остине, Боттас лишился даже теоретических шансов стать чемпионом в сезоне-2019. Хэмилтон, финишировавший вторым, стал шестикратным чемпионом Формулы-1.
Боттас, избравший стратегию двух пит-стопов, ехал на свежих шинах и опередил Хэмилтона, ограничившегося одной остановкой в боксах. Сперва британцу удалось отбить атаку напарника, но впоследствии он всё же был вынужден сложить оружие.
«Я серьёзно прибавил во многих областях в том, что касается гоночного темпа. Но победить в таком стиле… Уверен, Льюис очень хотел обеспечить себе титул победой в гонке. Но я не дал этому произойти. И это приятно», — цитирует Боттаса Autosport.
- 4 ноября 2019
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