Боттас порадовался, что лишил Хэмилтона победы в чемпионской для него гонке

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал победу на Гран-при США, где ему удалось опередить напарника Льюиса Хэмилтона. Несмотря на первое место в Остине, Боттас лишился даже теоретических шансов стать чемпионом в сезоне-2019. Хэмилтон, финишировавший вторым, стал шестикратным чемпионом Формулы-1.

Боттас, избравший стратегию двух пит-стопов, ехал на свежих шинах и опередил Хэмилтона, ограничившегося одной остановкой в боксах. Сперва британцу удалось отбить атаку напарника, но впоследствии он всё же был вынужден сложить оружие.

«Я серьёзно прибавил во многих областях в том, что касается гоночного темпа. Но победить в таком стиле… Уверен, Льюис очень хотел обеспечить себе титул победой в гонке. Но я не дал этому произойти. И это приятно», — цитирует Боттаса Autosport.