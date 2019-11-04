«Альфа Ромео» продлила контракт с Джовинацци на 2020 год

Итальянский гонщик Антонио Джовинацци продлил контракт с «Альфа Ромео» на 2020 год, сообщает пресс-служба команды. Итальянец останется напарником финского гонщика, чемпиона мира 2007 года Кими Райкконена. Контракт рассчитан на один сезон.



«Я очень рад остаться в команде на 2020 год. Благодарен за тот невероятный уровень поддержки, что я получил в свой первый полный сезон в Формуле-1. Все в команде оставались рядом со мной с тех пор, как я стал частью коллектива. Я с нетерпением жду продолжения нашего совместного путешествия.



Мы многому научились в этом году, уверен, что в следующем сезоне мы сможем сделать большой шаг вперёд. Я больше не буду новичком, так что у меня не будет оправданий, я хочу быть конкурентоспособным с самого начала сезона и подтвердить доверие, которое оказала мне команда», — подчеркнул Джовинацци.



В нынешнем сезоне Джовинацци занимает 18-ю строчку в личном зачёте чемпионата мира, имея в активе 4 очка. Новый контракт Антонио закрыл для Нико Хюлькенберга последнюю реальную вакансию в Ф-1 на 2020 год.

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