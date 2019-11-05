Браун нервничал из-за Хэмилтона, когда тот пришёл в «Мерседес» в 2013-м

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун признал, что нервничал по поводу подхода Льюиса Хэмилтона к гонкам, когда тот пришёл в «Мерседес» в 2013 году. Браун в то время возглавлял «Мерседес».

Хэмилтон известен тем, что его интересы не ограничиваются Формулой-1. В частности, британец интересуется миром моды и уже не раз принимал участие в показах коллекций модных брендов.

«Должен признать, когда я начал с ним работать, я немного нервничал в отношении его подхода к обязанностям профессионального гонщика. Для меня эталоном был Михаэль Шумахер, человек, всецело преданный достижению успеха и в то же время тщательно соблюдающий приватность личной жизни в отношении себя и семьи. Льюис же уже тогда демонстрировал эклектичный подход к карьере. Он был настоящим профессионалом, но его стиль жизни был значительно менее монашеским, чем у Михаэля.

Льюис комфортно себя чувствовал, вращаясь в мире музыки и моды. В «Мерседесе» он нашёл нужную поддержку. Его не только обеспечили в техническом смысле, но и дали ему свободу, в которой он нуждается», — цитирует Брауна пресс-служба Формулы-1.

На Гран-при США Хэмилтон финишировал вторым и за два этапа до окончания сезона обеспечил себе шестое чемпионство.

