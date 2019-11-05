Новый владелец «Индианаполиса» не исключил, что на автодром вернётся этап Ф-1

Роджер Пенске, новый владелец автодрома «Индианаполис», объяснил решение приобрести объект. По его словам, не исключён вариант, при котором на трассу вернётся этап Формулы-1.

«Мы хотим понять, для чего ещё можно использовать автодром. Можно ли провести здесь 24-часовую гонку? Можно ли провести здесь этап Формулы-1? Что вообще можно сделать? Это прекрасное приобретение», — приводит слова Пенске Crash.

Автодром «Индианаполис» принимал Гран-при США с 2000 по 2007 год. В гонке 2005 года приняли участие всего шесть пилотов, выступавших на резине «Бриджстоуна», так как клиенты «Мишлена» снялись с заезда из соображений безопасности.

С 2012 года Гран-при США проводится в Остине. Также существуют планы организовать Гран-при Майами.