Ферстаппен пилотировал с большой дырой в днище на Гран-при США
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о повреждениях, которые получила машина Макса Ферстаппена в ходе этапа Формулы-1 в Остине. Ферстаппен финишировал третьим, уступив Валттери Боттасу и Льюису Хэмилтону (оба — «Мерседес»).
«В начале гонки машина Макса лишилась довольно большого элемента днища. Торцевая пластина переднего антикрыла оказалась повреждена из-за контакта в первом повороте (с машиной Боттаса. — Прим. «Чемпионата»). А потом выяснилось, что повреждено и днище, но я не знаю, было ли это следствием того, что он широко вышел из первого поворота.
С пятого круга мы увидели, что аэродинамическая загрузка уменьшилась, и всё дело было в большой дыре в днище», — цитирует Хорнера Autosport.
Источник: Бинотто грозился подать в суд на «Ред Булл» после Гран-при США
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