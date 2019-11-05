В «Ред Булл» нашли причину внезапной поломки антикрыла у Ферстаппена до старта

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер объяснил, чем была вызвана внезапная замена заднего антикрыла на машине Макса Ферстаппена незадолго до старта Гран-при США. По словам Хорнера, дело было в небольшой трещине в антикрыле, которую удалось обнаружить механику.

Мы обнаружили небольшую трещину. Всё и так, вероятно, было бы в порядке, но мы получили разрешение от ФИА заменить антикрыло перед гонкой в качестве меры предосторожности. Хорошо, что механик это заметил», — приводит слова Хорнера RaceFans.

Хорнера спросили, что, по его мнению, привело к появлению трещины.

«Думаю, кочки. Они там довольно жёсткие», — ответил он.

Ферстаппен занял третье место в Остине, уступив представителям «Мерседеса» Валттери Боттасу и Льюису Хэмилтону.