В «Ред Булл» нашли причину внезапной поломки антикрыла у Ферстаппена до старта
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер объяснил, чем была вызвана внезапная замена заднего антикрыла на машине Макса Ферстаппена незадолго до старта Гран-при США. По словам Хорнера, дело было в небольшой трещине в антикрыле, которую удалось обнаружить механику.
Мы обнаружили небольшую трещину. Всё и так, вероятно, было бы в порядке, но мы получили разрешение от ФИА заменить антикрыло перед гонкой в качестве меры предосторожности. Хорошо, что механик это заметил», — приводит слова Хорнера RaceFans.
Хорнера спросили, что, по его мнению, привело к появлению трещины.
«Думаю, кочки. Они там довольно жёсткие», — ответил он.
Ферстаппен занял третье место в Остине, уступив представителям «Мерседеса» Валттери Боттасу и Льюису Хэмилтону.
Ферстаппен пилотировал с большой дырой в днище на Гран-при США
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