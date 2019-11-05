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В ФИА не уверены, что техническая директива повлияла на скорость «Феррари»

В ФИА не уверены, что техническая директива повлияла на скорость «Феррари»
Авто / Формула-1 0

Гоночный директор ФИА Майкл Маси признался, что не уверен, что директива ФИА повлияла на скорость «Феррари».

«Я понятия не имею, изменили ли они что-нибудь. Я оставляю это технической команде федерации», — приводит слова Майкла Маси GrandPX.

Напомним, перед Гран-при США «Ред Булл» направил запрос в ФИА, связанный с работой силовых установок. По мнению австрийской команды, «Скудерия» вольно трактует правило, согласно которому мгновенный поток топлива, поступающего в двигатель, не должен превышать значения 100 кг/ч. В «Ред Булл» спросили у ФИА, можно ли подавать больше топлива между промежутками, в которые топливный сенсор собирает свои данные. В федерации в ответ создали отдельную директиву, в которой подчеркнули, что подобный подход был бы незаконным.

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