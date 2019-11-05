В ФИА не уверены, что техническая директива повлияла на скорость «Феррари»

Гоночный директор ФИА Майкл Маси признался, что не уверен, что директива ФИА повлияла на скорость «Феррари».



«Я понятия не имею, изменили ли они что-нибудь. Я оставляю это технической команде федерации», — приводит слова Майкла Маси GrandPX.



Напомним, перед Гран-при США «Ред Булл» направил запрос в ФИА, связанный с работой силовых установок. По мнению австрийской команды, «Скудерия» вольно трактует правило, согласно которому мгновенный поток топлива, поступающего в двигатель, не должен превышать значения 100 кг/ч. В «Ред Булл» спросили у ФИА, можно ли подавать больше топлива между промежутками, в которые топливный сенсор собирает свои данные. В федерации в ответ создали отдельную директиву, в которой подчеркнули, что подобный подход был бы незаконным.