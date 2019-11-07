Бинотто рассказал о ситуации с мотором Леклера, который сломался в США
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал, какова ситуация с мотором Шарля Леклера, на котором в третьей тренировке Гран-при США возникла утечка масла. Из-за этого на машину Леклера поставили двигатель старой спецификации, и он финишировал четвёртым с отставанием в 52 секунды от победителя Валттери Боттаса («Мерседес»).
«Повреждённый компонент отправили на базу в Маранелло. Произошла обширная утечка масла. Не совсем понятно, что её вызвало.
Надо проанализировать и понять, почему так произошло, после чего решить, будем мы использовать этот двигатель в дальнейшем или нет», — приводит слова Бинотто Motorsport Week.
За два этапа до окончания сезона Леклер, на счету которого 249 очков, занимает третье место в личном зачёте.
В «Хонде» тоже заметили, что «Феррари» потеряла скорость на прямых
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