Бинотто рассказал о ситуации с мотором Леклера, который сломался в США

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал, какова ситуация с мотором Шарля Леклера, на котором в третьей тренировке Гран-при США возникла утечка масла. Из-за этого на машину Леклера поставили двигатель старой спецификации, и он финишировал четвёртым с отставанием в 52 секунды от победителя Валттери Боттаса («Мерседес»).

«Повреждённый компонент отправили на базу в Маранелло. Произошла обширная утечка масла. Не совсем понятно, что её вызвало.

Надо проанализировать и понять, почему так произошло, после чего решить, будем мы использовать этот двигатель в дальнейшем или нет», — приводит слова Бинотто Motorsport Week.

За два этапа до окончания сезона Леклер, на счету которого 249 очков, занимает третье место в личном зачёте.