В «Торо Россо» показали фото Квята с гитарой и тыквами

В «Твиттере» опубликовали фотографию, на которой российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят, выступающий за «Торо Россо», держит в руках гитару, а рядом за столом, на котором находятся тыквы, сидит его напарник Пьер Гасли. Фото было сделано в канун Хеллоуина.

Доподлинно не известно, сыграл ли Квят что-нибудь, но в подписи к фото содержится намёк на песню Wonderwall группы Oasis.

«На этой картинке происходит слишком много всего, чтобы это можно было объяснить… Как бы то ни было, вот вам Wonderwall», — сказано в подписи к фото.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в официальном «твиттере» «Торо Россо».

Ранее в «Торо Россо» показали видео, как Квят и Гасли сделали из этих тыкв фонари на Хеллоуин.