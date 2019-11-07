В «Торо Россо» показали фото Квята с гитарой и тыквами
В «Твиттере» опубликовали фотографию, на которой российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят, выступающий за «Торо Россо», держит в руках гитару, а рядом за столом, на котором находятся тыквы, сидит его напарник Пьер Гасли. Фото было сделано в канун Хеллоуина.
Доподлинно не известно, сыграл ли Квят что-нибудь, но в подписи к фото содержится намёк на песню Wonderwall группы Oasis.
«На этой картинке происходит слишком много всего, чтобы это можно было объяснить… Как бы то ни было, вот вам Wonderwall», — сказано в подписи к фото.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в официальном «твиттере» «Торо Россо».
Ранее в «Торо Россо» показали видео, как Квят и Гасли сделали из этих тыкв фонари на Хеллоуин.
Квят и Гасли вырезали фонари из тыквы на Хеллоуин. Видео
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