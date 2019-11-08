Алонсо подколол российского штурмана, посоветовав учиться менять колёса

В четверг прошёл второй гоночный день гонки Al Ula Neom Rally 2019. Победу на втором спецучастке одержал экипаж Язида Аль-Раджи и Константина Жильцова, они преодолели 212 километров за один час и 39 минут. По итогам двух дней Язид и Константин переместились на одну позицию вверх и занимают второе место. Победитель предыдущего дня Ясир Сейдан занял в четверг третье место. Ясир продолжает удерживать первую строчку в итоговом протоколе, но его преимущество над Аль-Раджи сократилось до двух минут и 52 секунд. Фернандо Алонсо второй день подряд показывает четвёртый результат дня, но его отрыв от лидера составил более семи минут, что достаточно много для 212 километров.



Неприятные новости пришли от Алексея Кузьмича. Экипаж очень хорошо шел всю дистанцию второго спецучастка, но за пять километров до финиша они, находясь в пыли более медленного экипажа, на скорости 150 км/ч налетели на гряду трамплинов и перевернулись. Пилот Ахмед Аль-Шегави после финиша был доставлен в больницу, где пробудет до утра. А Алексей довел поврежденный автомобиль до бивуака, прошел медицинское обследование, которое зафиксировало ушибы правого колена, плеча и мизинца. Врачи только утром смогут дать заключение, сможет ли Ахмед продолжить гонку. Игорь Чудайкин и его начинающий пилот Хамад Аль-Харби финишировали седьмыми в своем классе NUTV, но поднялись на пятую позицию в «абсолюте».



«Обстановка в нашей команде достаточно спокойная и приятная. Вчера полвечера меня подкалывал Фернандо Алонсо, чтобы я шёл учиться менять колеса, фиксировать их на машине и затягивать гайки. Потом на ужине начал мне показывать — завтра ждите от нас „Сентинель“, идите учитесь и тренируйтесь, какой звук от прибора, как будете после нас пропускать. Так как рядом был Марк Кома, я его спросил, знает ли он, как пользоваться „Сентинелем“, ведь ему, наверное, точно не приходилось никогда им пользоваться, потому что он и так всегда ездил впереди. Марк рассказал интересную историю. Когда он в первый раз поехал на мотоцикле и ему посигналили в „Сентинель“, он так испугался, что не знал, что делать, и метался по сторонам. В конце нашего разговора он сказал, что не знает, как им пользоваться. Мы все посмеялись. Могу сказать, что Алонсо — молодец, у него не чувствуется никакой звездной болезни, он абсолютно адекватно общается, как настоящий спортсмен, признает, что ралли-рейды для него — настоящее автомобильное соревнование», — подвёл итоги дня Константин Жильцов.