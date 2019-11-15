Хорнер снял ответственность с Албона за аварию в первой практике ГП Бразилии

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мыслями об аварии с участием Александера Албона, которая произошла во время первой свободной тренировки Гран-при Бразилии. Функционер не стал винить в инциденте пилота, и заявил, что команда действовала слишком оптимистично.

«Сессия началась хорошо. Алекс первый раз пилотировал в Бразилии и выехал на трассу в первый раз. При этом он показал быстрейшее время на промежуточной резине. Потом показалось, что трек стал подсыхать и около десяти пилотов перешли на „слики“. Макс вылетел во втором повороте, а у Албона остыли тормоза и он заблокировал колёса. В результате машина получила повреждения и механикам пришлось прерывать ланч, чтобы подготовить её к следующей сессии.

Не думаю, что эту аварию нужно записывать на счёт Албона. Возможно, команда была слишком оптимистична, ведь трасса на втором секторе была достаточно влажной. Не думаю, что мы можем винить Александера", — приводит слова Хорнера Motorsport.