Пенске опроверг слухи об интересе к покупке команды «Мерседес»

Американский миллиардер Роджер Пенске, выкупивший недавно серию IndyCar, а также гоночную трассу в Индианаполисе, опроверг слухи о возможном приобретении им команды Формулы-1 «Мерседес».
«Эта информация совершенно не соответствует действительности. Мне и без того хватает забот», — приводит слова функционера Racer.
Напомним, подобные слухи появились в СМИ вчера, 16 ноября. При этом также упоминалось, что ещё одним претендентом на покупку «Мерседеса» является российский бизнесмен Дмитрий Мазепин, чей сын Никита выступает в Формуле-2 и в прошлом имел возможность тестировать болид немецкой команды.
Пока доподлинно не известно, подпишет ли «Мерседес» новый договор согласия, который вступит в силу с 2021 года. По слухам, если найдётся достойный покупатель, команда может быть выставлена на продажу. Ранее сообщалось, что руководство «Даймлер» планирует сократить персонал к 2022 году и команда Формулы-1 может оказаться под ударом, несмотря на заявления Тото Вольфа, что команда планирует сохранить место в Формуле-1.
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