Леклер: Феттель выдавливал меня на прямой

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал инцидент с напарником Себастьяном Феттелем на Гран-при Бразилии, из-за которого оба пилота итальянской команды не смогли закончить гонку.



«Я совершил обгон в первом повороте и действительно наслаждался этим манёвром. Затем, в третьем повороте, я закрывал траекторию, потому что знал, что он попробует снова, и он действительно это сделал. Он попробовал пройти снаружи. Там было мало места, я оставил место, он пристроился позади. А к концу прямой он начал выдавливать меня внутрь, и мы оказались очень близко.



Всё произошло очень быстро. Как только он оказался внутри, он коснулся моего болида, и я получил прокол. Мы пока не говорили, но уверен, что мы достаточно зрелые пилоты, чтобы оставить этот инцидент позади. Мы оба очень сильно извиняемся перед командой. Оба болида не смогли финишировать, и это разочаровывает. Мы оставим это позади и продолжим работать вместе», — приводит слова Шарля Леклера RaceFans.

Феттель: я попробовал совершить обгон, вот и всё