Бинотто: удивляться скорости «Хонды» было бы несправедливо

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто считает, что удивляться высокой мощности моторов «Хонды» было бы несправедливо. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу на Гран-при Бразилии, Пьер Гасли из «Торо Россо» финишировал вторым.



«Не могу объяснить, как работает «Хонда». Знаю только, как работаем мы. Их скорость была высокой, но удивляться этому было бы несправедливо.



Макс был на пару десятых секунды быстрее нас, так что нам есть над чем работать. Но мы смогли сократить отставание по сравнению с началом сезона. Мы выигрываем, только когда у нас самая быстрая и надёжная машина, но мы прогрессируем. Мы смогли определить наши слабые стороны, что даёт нам надежду на следующий сезон. Если посмотрим на сезон в целом, мы проиграли, потому что нам не хватает пары десятых секунды до лидеров», — приводит слова Маттиа Бинотто GrandPX.