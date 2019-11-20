Организаторы «Дакара» представили маршрут гонки-2020

Сегодня, 20 ноября, в Париже в Институте арабского мира состоялась презентация маршрута ралли-рейда «Дакар»-2020. 42-е «издание» гонки стартует 5 января в Джидде и завершится 17 января в Аль-Киддии, недалеко от Эр-Рияда, столицы Саудовской Аравии. Общая протяжённость маршрута составит 7856 км, из которых 5097 км придутся на 12 спецучастков.

С 1979 по 2007 год «Дакар» проходил в Европе и в Африке, а с 2009 по 2019 год — в Южной Америке.

Действующими победителями ралли-рейда являются: в классе внедорожников — Насер Аль-Аттия («Тойота»), в классе мотоциклов — Тоби Прайс («КТМ»), в классе грузовиков — Эдуард Николаев («КамАЗ»), в классе квадроциклов — Николас Кавильяссо («Ямаха»), а в классе мотовездеходов — Франсиско Лопес (Can-Am).