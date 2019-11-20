Организаторы «Дакара» представили маршрут гонки-2020
Сегодня, 20 ноября, в Париже в Институте арабского мира состоялась презентация маршрута ралли-рейда «Дакар»-2020. 42-е «издание» гонки стартует 5 января в Джидде и завершится 17 января в Аль-Киддии, недалеко от Эр-Рияда, столицы Саудовской Аравии. Общая протяжённость маршрута составит 7856 км, из которых 5097 км придутся на 12 спецучастков.
Маршрут «Дакара»-2020
Фото: dakar.com
С 1979 по 2007 год «Дакар» проходил в Европе и в Африке, а с 2009 по 2019 год — в Южной Америке.
Действующими победителями ралли-рейда являются: в классе внедорожников — Насер Аль-Аттия («Тойота»), в классе мотоциклов — Тоби Прайс («КТМ»), в классе грузовиков — Эдуард Николаев («КамАЗ»), в классе квадроциклов — Николас Кавильяссо («Ямаха»), а в классе мотовездеходов — Франсиско Лопес (Can-Am).
Алонсо признал, что у него почти нет шансов выиграть «Дакар»
- 20 ноября 2019
-
16:26
-
15:06
-
14:09
-
13:11
-
12:11
-
11:13
-
10:01
-
09:00
-
00:56
- 19 ноября 2019
-
23:52
-
22:46
-
21:46
-
20:57
-
20:16
-
19:11
-
18:53
-
18:24
-
17:57
-
16:40
-
15:20
-
14:02
-
13:03
-
12:14
-
11:44
-
10:49
-
10:05
-
09:00
-
01:03
-
00:04
- 18 ноября 2019
-
22:51
-
22:04
-
20:53
-
19:15
-
18:19
-
17:54
Партнерский контент