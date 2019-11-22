Хэмилтон прокомментировал столкновение Леклера и Феттеля в Бразилии
Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал аварию на Гран-при Бразилии с участием Шарля Леклера и Себастьяна Феттеля (оба — «Феррари»). Феттель не смог избежать столкновения с Леклером, когда пытался вернуть себе позицию, после того как монегаск обогнал его в борьбе за четвёртое место.
Хэмилтон не раз сталкивался на трассе с Нико Росбергом, когда они были напарниками по «Мерседесу».
«Конечно, нет ничего хорошего в столкновении с напарником. Я испытал это на себе.
Уверен, ни у кого из них не было намерения устроить аварию. Но беда в том, что за тобой стоят другие люди. Дело не только в тебе самом. Все они полагаются на тебя, а тут вдруг выходит такое… Не самое приятное чувство», — цитирует Хэмилтона GPFans.
Бинотто не понравилась критика в адрес «Феррари» после аварии Леклера и Феттеля
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