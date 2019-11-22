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Марко: в «Ред Булл» Гасли никогда бы не восстановился

Марко: в «Ред Булл» Гасли никогда бы не восстановился
Авто / Формула-1 0

Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал выступление Пьера Гасли на Гран-при Бразилии, где тот стартовал шестым, а финишировал вторым, уступив лишь Максу Ферстаппену. Гасли впервые в карьере поднялся на подиум.

«Сейчас мы видим настоящего Гасли, он пришёл в норму. Мы верили в него. Это очень хороший момент для Пьера, но в «Ред Булл» он бы никогда не восстановился», — приводит слова Марко Motorsport.

Российский гонщик Даниил Квят, напарник Гасли по «Торо Россо», стартовал 16-м и финишировал 10-м.

За один этап до окончания сезона Гасли, на счету которого 95 очков, занимает шестое место в личном зачёте, опережая испанца Карлоса Сайнса («Макларен») по дополнительным показателям.

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