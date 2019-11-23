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Хорнер: гонка в Абу-Даби будет очень важна для дальнейших перспектив «Хонды»

Хорнер: гонка в Абу-Даби будет очень важна для дальнейших перспектив «Хонды»
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что результаты гонки в Абу-Даби могут оказать влияние на решение «Хонды» остаться в Формуле-1 после сезона-2020.

«Думаю, гонка в Абу-Даби будет очень важна. «Хонда» отлично прогрессирует, сейчас они наконец-то получают отдачу за пять лет своей работы. Стоит помнить о том, как для них всё складывалось, когда они только вернулись в Формулу-1. Сейчас японские специалисты сохраняют спокойствие и работают с огромной страстью и гордостью», — приводит слова Кристиана Хорнера Autosport.

Ранее сообщалось, что «Ред Булл» и «Хонда» близки к заключению нового соглашения на поставку моторов, которое вступит в силу в 2021 году. Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко сразу после окончания гонки на «Интерлагосе» улетел на переговоры в Японию.

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