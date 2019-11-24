Хаккинен считает, что после ГП Бразилии давление на Бинотто возрастёт
Двукратный чемпион мира Формулы-1 Мика Хаккинен считает, что столкновение пилотов «Феррари» Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера на этапе в Бразилии негативно скажется на положении руководителя «Скудерии» Маттиа Бинотто.
«Напарники по команде сталкиваются, со мной такое случалось минимум дважды. Что касается аварии Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера в Бразилии, этот исход был худшим вариантом как для них, так и для всей команды. Могу себе только представить, что они чувствовали. Эта авария приведёт к росту давления на Маттиа Бинотто. Ему предстоит найти выход из сложного положения и заставить своих пилотов нормально сотрудничать уже в 2020 году», — написал Хаккинен в своей колонке на портале Unibet.
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