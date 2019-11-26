«Какой ты Квят сегодня?» «Сочи Автодром» собрал галерею эмоций Даниила

В официальном «твиттере» «Сочи Автодрома» показали фотоколлаж, посвящённый эмоциям российского гонщика Формулы-1 Даниила Квята.

«У Даниила Квята в этом году случилось много всего: возвращение в Ф-1, рождение дочки и неожиданный подиум — эмоций хватало. Так что его фотографии отлично подходят для того, чтобы описать любое настроение», — говорится в сообщении в «Сочи Автодрома», к которому прикрепили фотоколлаж.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «твиттере» «Сочи Автодрома».

За один этап до окончания сезона Квят, на счету которого 35 очков, занимает 14-е место в личном зачёте. Лучшим результатом Даниила в сезоне является третье место, на котором он финишировал в дождевом Гран-при Германии.

Сезон-2020 Квят также проведёт в «Торо Россо», который переименуют в «Альфа Таури».

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