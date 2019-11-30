ФИА подтвердила переименование «Торо Россо» в «Альфа Таури»

ФИА официально подтвердила переименование команды Формулы-1 «Торо Россо», сообщает официальный сайт чемпионата. В предварительном заявочном листе на сезон 2020 года итальянская команда называется «Альфа Таури» — бренд модной одежды, принадлежащий «Ред Булл».
Нынешнее название — «Торо Россо» («Ред Булл» по-итальянски) — команда получила в начале 2006 года, когда производитель энергетических напитков приобрёл «Минарди».
В следующем сезоне в составе «Альфа Таури» будут выступать россиянин Даниил Квят и француз Пьер Гасли. В нынешнем сезоне за одну гонку до конца чемпионата «Торо Россо» занимает шестую строчку в Кубке конструкторов, продолжая борьбу с «Рено» за попадание в пятёрку сильнейших. Квят и Гасли в сезоне-2019 впервые в истории команды смогли завоевать сразу два подиума: третье место у Даниила в Германии и второе место у Гасли в Бразилии.
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