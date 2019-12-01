Ограничение на развитие моторов может появиться в Формуле-1 после 2021 года

Производители силовых установок Формулы-1 ожидают, что в ближайшее время двигатели станут более равными, а разработчики правил утвердят заморозку на доработку ряда элементов после 2021 года, сообщает Autosport.
Суть концепции заключается в том, что мотористы придут к определённому уровню производительности силовой установки, после чего заморозят возможность доработки. Это будет сделано с целью экономии и защиты окружающей среды.
«Мы считаем, что на каком-то этапе развития выгода от доработки станет слишком незначительной. Силовые установки разных производителей всё больше близки друг к другу по характеристикам. Доработка уже не будет играть той роли», — отметил глава «Феррари» Маттиа Бинотто.
С частичной заморозкой силовых установок согласны и в «Хонде».
«Мы начали работу над двигателем позже остальных, поэтому наша кривая улучшений выглядит иначе. «Хонда» сейчас тратит больше других производителей, но уже сейчас мы готовы пойти на заморозку отдельных элементов», — подчеркнул технический директор «Хонды Ф-1» Тойохару Танабе.
В «Мерседесе» и «Рено» полагают, что производительность между двигателями разных марок уже достигла нужного уровня сходства, но не согласны с некоторыми нормативными документами, в которых перечислен допустимый уровень различия.
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