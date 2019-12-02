Грожан признал, что обязан научиться лучше стартовать
Гонщик «Хааса» Ромен Грожан прокомментировал итоги Гран-при Абу-Даби, где ему вновь не удалось заработать очков. Француз занял в гонке 15-е место, а его напарник Кевин Магнуссен стал 14-м.
«Считаю, мне надо поработать над процедурой старта. Это была моя главная слабость в сезоне. Если нам будет удаваться высоко квалифицироваться в следующем сезоне, я хочу удостовериться, что у меня будет получаться хорошо стартовать.
В гонке мы сделали всё, что было в наших силах. Сотрудники команды вновь проделали прекрасную работу. Но у нас не было скорости. Надеюсь, в следующем сезоне всё будет иначе», — приводит слова Грожана пресс-служба команды.
В сезоне-2019 Грожан набрал восемь очков и занял 18-е место в личном зачёте.
Квят весело спародировал жалобы на себя со стороны Грожана
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