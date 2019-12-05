Источник: «Рейсинг Пойнт» могут переименовать в «Астон Мартин»

Команда Формулы-1 «Рейсинг Пойнт», владельцем которой является миллиардер Лоуренс Стролл, может быть переименована в «Астон Мартин», сообщает RaceFans.

Сообщается, что бизнесмен, чей сын Лэнс Стролл является одним из призовых пилотов «Рейсинг Пойнт», изучает возможность приобретения акций «Астон Мартин», которые за последнее время сильно упали в цене. Если Строллу-старшему удастся приобрести контрольный пакет акций производителя, машины команды из Сильверстоуна будут выкрашены в зелёный цвет.

Издание предложило посмотреть, как в теории может выглядеть машина «Астон Мартин».

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «твиттере» RaceFans.

Этот шаг может иметь серьёзные последствия для команды «Ред Булл», чьим титульным спонсором является как раз «Астон Мартин».

В сезоне-2019 команда «Рейсинг Пойнт», за которую помимо Стролла выступал Серхио Перес, заработала 73 очка и заняла седьмое место в Кубке конструкторов.