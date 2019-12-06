Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Алонсо прокомментировал возможный переход Хэмилтона в «Феррари»

Алонсо прокомментировал возможный переход Хэмилтона в «Феррари»
Авто / Формула-1 0

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо рассказал, что думает о возможном переходе Льюиса Хэмилтона, выступающего за «Мерседес», в «Феррари». Соглашение Хэмилтона с «Мерседесом» рассчитано до сезона-2020 включительно, и вероятность его перехода в «Феррари» повысится, если в немецкой компании решат продать свою команду Формулы-1.

«Льюис должен принять во внимание все возможные ситуации, посмотреть на картину в целом и принять решение. Думаю, это очень личное», — цитирует Алонсо Planet F1.

Испанца спросили, как бы он поступил на месте Хэмилтона.

«Не знаю… Но, вероятно, существовала бы лояльность в отношении «Мерседеса» и всех совместных достижений. Кроме того, я не знаю, что думают в «Мерседесе» по поводу 2021 года», — добавил он.

Квята поставили вровень с Хэмилтоном и Леклером
Бриаторе усомнился в целесообразности перехода Хэмилтона в «Феррари»
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019