Хэмилтон объяснил, почему считает сезон-2019 лучшим в карьере
Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, почему считает, что в сезоне-2019 выступал так, как никогда до этого. Британский пилот одержал 11 побед в 21 гонке и завоевал шестой чемпионский титул.
«Когда мы начинали этот сезон, машину было невероятно сложно пилотировать. Мы не лучшим образом выглядели на предсезонных тестах. Мы не могли заставить автомобиль работать как следует, и лишь в последний день испытаний нам это удалось.
А затем мы приехали на первый этап, и нам удалось показать отличный результат», — приводит слова Хэмилтона Autosport.
На Гран-при Австралии, первом этапе сезона, Хэмилтон стал вторым, а победу одержал его напарник Валттери Боттас.
Действующее соглашение Хэмилтона с «Мерседесом» рассчитано до сезона-2020 включительно.
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