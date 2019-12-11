Бинотто объяснил, почему Феттель проиграл Леклеру в 2019-м

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал, почему, по его мнению, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель проиграл сезон 22-летнему напарнику Шарлю Леклеру, который провёл второй сезон в Ф-1, причём первый в составе итальянской команды.
В сезоне-2019 Леклер занял четвёртое место в личном зачёте, выиграв две гонки и заработав 264 очка, а Феттель, на счету которого одна победа, заработал на 24 очка меньше и стал пятым.
«Поначалу Себастьяну не хватало уверенности в машине. Но чем больше становилось прижимной силы, тем увереннее он себя чувствовал. Шарль был хорошим ориентиром для него.
Мне понравилось, что Себастьян сохранял спокойствие и усердно работал, чтобы понять, что можно улучшить в машине и как прибавить самому», — цитирует Бинотто GrandPX.news.
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