Браун раскритиковал команды Формулы-1 за отказ от новых шин

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун посетовал на то, что команды единогласно проголосовали за отказ от использования шин «Пирелли» в новой спецификации в сезоне-2020.

Напомним, ранее стало известно, что в сезоне-2020 свойства составов резины останутся теми же, что были в 2019 году. Изначально планировалось, что в 2020 году команды Формулы-1 перейдут на более долговечные и эффективные шины новой спецификации, однако после испытаний на трассе от этого решено было отказаться, поскольку новинка негативным образом сказалась на аэродинамических свойствах автомобилей.

«Критиковать «Пирелли» несправедливо. Думаю, они проделали хорошую работу.

Шины надёжные. У нас никто никогда не говорит: ой, у меня плохой комплект шин, у напарника гораздо лучше, в то время как в других сериях на это то и дело жалуются. В Ф-1 никогда такого не слышали. Поэтому я бы не стал критиковать «Пирелли».

Я бы предпочёл, чтобы команды перешли на новую резину и решали проблемы по ходу дела, потому что действительно думаю, что шинники справились со своей задачей. Но так решили команды. И вот что из этого вышло», — цитирует Брауна RaceFans.