Бывший напарник Шумахера высмеял новое правило о штрафах в Формуле-1

Бывший финский гонщик Джей Джей Лехто, который выступал за «Бенеттон» в сезоне-1994 вместе с Михаэлем Шумахером, усомнился в целесообразности нового правила касаемо штрафов, которое вступит в силу в сезоне-2021. В Формуле-1 решили наказывать гонщика потерей позиций на стартовой решётке, если в ходе сезона ему понадобится использовать более 22 комплектов тормозных дисков и колодок.
«Так, постойте. Первое, что приходит мне на ум, — безопасность. Диск может сломаться в любой момент. Есть риск человеческой ошибки, отказа материала. Как по мне, ограничивать количество доступных тормозных колодок — шаг в неверном направлении», — приводит слова Лехто GrandPX.news.
Ранее Лехто заявил, что результаты гонки в Бразилии, где первые два места заняли Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Пьер Гасли («Торо Россо»), могли быть нарочно подстроены.
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