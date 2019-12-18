В Формуле-1 оценили возвращение правила об очке за быстрейший круг

В сезоне-2019 в Формулу-1 вернули старое правило, в соответствии с которым пилот, который показал быстрейший круг в гонке, получает дополнительное очко. Чтобы получить право на бонусное очко, гонщик должен финишировать в топ-10.

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун рассказал, что думает по этому поводу.

«Многие восприняли эту идею в штыки, когда всё началось. Но мы оцениваем её как успех», — цитирует руководителя RaceFans.

По словам Брауна, он понимает, что может получиться ситуация, когда судьба чемпионата будет зависеть от одного очка. В этом случае гонщик, претендующий на титул, может свернуть в боксы и получить свежие шины, чтобы установить быстрейший круг, вместо того чтобы стараться обогнать соперника на трассе.

«Да, это спорный момент, нет сомнений. Но такая возможность действительно есть. Думаю, это законный метод, который нельзя не принимать во внимание», — добавил он.

Браун ответил на опасения по поводу пилотирования новых машин Формулы-1