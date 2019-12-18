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Команда Квята объявила дату презентации нового болида

Команда Квята объявила дату презентации нового болида
Авто / Формула-1 0

Команда Формулы-1 «Альфа Таури» презентует болид на чемпионат 2020 года 14 февраля, сообщает SpeedWeek.

«Альфа Таури» — новое название команды «Торо Россо», которое являет собой бренд модной одежды, принадлежащий «Ред Булл». Нынешнее название — «Торо Россо» («Ред Булл» по-итальянски) — команда получила в начале 2006 года, когда производитель энергетических напитков приобрёл «Минарди».

Напомним, что пилотами команды в следующем чемпионате будут россиянин Даниил Квят и французский гонщик Пьер Гасли.

Ключевыми датами Формулы-1 в 2020-м в настоящий момент являются:

11 февраля — презентация болида «Феррари»;
14 февраля — презентация болида «Альфа Таури»;
19-21 февраля — первые предсезонные тесты;
26-28 февраля — вторые предсезонные тесты.

Первый Гран-при «Королевских гонок» в 2020 году пройдёт в Австралии с 13 по 15 марта в Австралии.

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