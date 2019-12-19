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В «Альфа Ромео» объяснили, почему у Мика Шумахера не будет тестов в Ф-1 в 2020 году

В «Альфа Ромео» объяснили, почему у Мика Шумахера не будет тестов в Ф-1 в 2020 году
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр пояснил, почему Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, не будет садиться за руль машины команды в ходе сезона-2020. В 2019 году 20-летний Шумахер протестировал автомобили Ф-1 «Альфа Ромео» и «Феррари».

«В следующем году у него не будет никаких дополнительных тестов. В первую очередь Мику необходимо побеждать в Формуле-2, по крайней мере хорошо выступать там. Но это невероятно сложно, учитывая, под каким он давлением», — приводит слова Вассёра Blick.

В 2019-м Шумахер-младший дебютировал в Формуле-2, после того как завоевал титул в Формуле-3, и по итогам сезона занял 12-е место в личном зачёте. В 2020-м его напарником по команде Prema будет российский гонщик Роберт Шварцман, действующий чемпион Ф-3.

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