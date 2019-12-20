Команда Квята показала, как Даниил и Гасли посетили космический центр NASA
Официальный канал «Торо Россо» в YouTube опубликовал небольшой ролик, посвящённый посещению пилотами команды Даниилом Квятом и Пьером Гасли космического центра NASA в Хьюстоне (штат Техас, США). Гонщики побывали на экскурсии в NASA в дни проведения Гран-при США. но в команде лишь сейчас опубликовали соответствующий ролик, длинною в семь с небольшим минут.
В космическом центре Квят и Гасли ознакомились с техникой, используемой при подготовке космонавтов, пообщались со специалистами NASA, а также с космонавтами. Позже они оставили автографы в космическом центре.
Соответствующее видео можно посмотреть на официальном канале «Торо Россо» в YouTube. Напомним, что со следующего года команда Квята будет носить название «Альфа Таури».
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