Команда Квята показала, как Даниил и Гасли посетили космический центр NASA

Официальный канал «Торо Россо» в YouTube опубликовал небольшой ролик, посвящённый посещению пилотами команды Даниилом Квятом и Пьером Гасли космического центра NASA в Хьюстоне (штат Техас, США). Гонщики побывали на экскурсии в NASA в дни проведения Гран-при США. но в команде лишь сейчас опубликовали соответствующий ролик, длинною в семь с небольшим минут.

В космическом центре Квят и Гасли ознакомились с техникой, используемой при подготовке космонавтов, пообщались со специалистами NASA, а также с космонавтами. Позже они оставили автографы в космическом центре.

Соответствующее видео можно посмотреть на официальном канале «Торо Россо» в YouTube. Напомним, что со следующего года команда Квята будет носить название «Альфа Таури».