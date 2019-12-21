Хорнер намекнул, что в «Рено» не выполняли обещания, данные «Ред Булл»

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер в очередной раз поделился впечатлениями от сотрудничества с мотористами из «Хонды», а также намекнул, что предыдущий поставщик моторов в лице «Рено» не выполнял взятые на себя обязательства.
«В 2019 году наша машина была хороша на многих трассах. Мы прогрессировали вместе с „Хондой“, помогал и наш поставщик топлива Exxon Mobil. Это было настоящее сотрудничество, которое привело к положительному результату.
Первая победа «Хонды» на нашем домашнем этапе принесла нам феноменальные эмоции. В японской компании невероятно тяжело работали, чтобы достигнуть этого. У них было сложное возвращение в Формулу-1, но их труд был вознаграждён победами.
Для «Ред Булл» это был первый год за долгое время, когда обещания данные нам были выполнены. С «Хондой» у нас совершенно иной тип партнёрства. Это настоящее сотрудничество", — приводит слова Хорнера GPFans.
- 21 декабря 2019
-
18:29
-
17:57
-
16:43
-
15:47
-
14:08
-
12:59
-
11:54
-
11:20
-
10:02
-
00:59
- 20 декабря 2019
-
23:59
-
22:59
-
21:48
-
20:49
-
20:32
-
19:22
-
18:16
-
17:22
-
15:14
-
14:00
-
13:00
-
12:17
-
11:27
-
10:00
-
09:00
-
00:36
- 19 декабря 2019
-
23:41
-
22:24
-
22:00
-
21:03
-
19:48
-
18:24
-
17:59
-
16:00
-
15:00