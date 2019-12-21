Хорнер намекнул, что в «Рено» не выполняли обещания, данные «Ред Булл»

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер в очередной раз поделился впечатлениями от сотрудничества с мотористами из «Хонды», а также намекнул, что предыдущий поставщик моторов в лице «Рено» не выполнял взятые на себя обязательства.

«В 2019 году наша машина была хороша на многих трассах. Мы прогрессировали вместе с „Хондой“, помогал и наш поставщик топлива Exxon Mobil. Это было настоящее сотрудничество, которое привело к положительному результату.

Первая победа «Хонды» на нашем домашнем этапе принесла нам феноменальные эмоции. В японской компании невероятно тяжело работали, чтобы достигнуть этого. У них было сложное возвращение в Формулу-1, но их труд был вознаграждён победами.

Для «Ред Булл» это был первый год за долгое время, когда обещания данные нам были выполнены. С «Хондой» у нас совершенно иной тип партнёрства. Это настоящее сотрудничество", — приводит слова Хорнера GPFans.