«Кими будет ездить столько, сколько захочет». Вассёр — о Райкконене

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр похвалил Кими Райкконена и Антонио Джовинацци за выступления в сезоне-2019. Райкконен, который заработал 43 очка, занял 12-е место в личном зачёте, а Джовинацци, на счету которого оказалось 14 очков, стал 17-м по итогам сезона. Команда заняла восьмое место в Кубке конструкторов.

«Антонио прибавил после летнего перерыва. Ну а Кими будет ездить столько, сколько захочет», — приводит слова руководителя коллектива GrandPX.news.

Контракты 40-летнего Райкконена и 26-летнего Джовинацци рассчитаны до сезона-2020 включительно. Финский гонщик, чемпион Формулы-1 2007 года в составе «Феррари», в ходе 2020 года выйдет на первое место по количеству проведённых Гран-при. На его счету 315 выступлений в Гран-при, в том числе 312 стартов в Ф-1.

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