В «Альфа Ромео» отреагировали на слухи об уходе из Формулы-1

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр опроверг слухи о том, что итальянская компания прекратит сотрудничество с командой из Хинвиля, на протяжении долгого времени выступавшей под названием «Заубер». По слухам, «Альфа Ромео» может уйти из Формулы-1 уже после сезона-2020, однако Вассёр опроверг эти предположения.
«У нас контракт до конца сезона-2021. Так что это просто слухи», — приводит его слова издание Blick.
В сезоне-2019 «Альфа Ромео» занял восьмое место в Кубке конструкторов, набрав 57 очков. Лучшим результатом команды, за которую выступали чемпион Формулы-1 2007 года Кими Райкконен и Антонио Джовинацци, стало четвёртое место Райкконена на Гран-при Бразилии.
В 2020 году Райкконен и Джовинацци продолжат выступления за команду. Гран-при Австралии, первый этап нового сезона, пройдёт с 13 по 15 марта.
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