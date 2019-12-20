В «Альфа Ромео» отреагировали на слухи об уходе из Формулы-1

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр опроверг слухи о том, что итальянская компания прекратит сотрудничество с командой из Хинвиля, на протяжении долгого времени выступавшей под названием «Заубер». По слухам, «Альфа Ромео» может уйти из Формулы-1 уже после сезона-2020, однако Вассёр опроверг эти предположения.

«У нас контракт до конца сезона-2021. Так что это просто слухи», — приводит его слова издание Blick.

В сезоне-2019 «Альфа Ромео» занял восьмое место в Кубке конструкторов, набрав 57 очков. Лучшим результатом команды, за которую выступали чемпион Формулы-1 2007 года Кими Райкконен и Антонио Джовинацци, стало четвёртое место Райкконена на Гран-при Бразилии.

В 2020 году Райкконен и Джовинацци продолжат выступления за команду. Гран-при Австралии, первый этап нового сезона, пройдёт с 13 по 15 марта.