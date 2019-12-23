Источник: «Феррари» продлила контракт с Леклером до 2024 года и втрое увеличила зарплату

Шарль Леклер подписал новый контракт с «Феррари», рассчитанный до сезона-2024 включительно, утверждает итальянское издание Corriere della Sera.

Сообщается, что в условиях нового соглашения зарплата гонщика составит € 9 млн, что более чем в три раза превышает гонорар, прописанный в предыдущем контракте, который действовал до сезона-2020 включительно.

В сезоне-2019 Леклер, который проводил второй сезон в Формуле-1 и первый в составе «Феррари», на 24 очка опередил Себастьяна Феттеля, четырёхкратного чемпиона мира, и занял четвёртое место в личном зачёте, на одну позицию выше напарника. По победам счёт также в пользу монегаска: 2:1.

Гран-при Австралии, первый этап нового сезона Формулы-1, пройдёт с 13 по 15 марта.