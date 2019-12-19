«Он определял, как развивать машину». Бинотто — о Феттеле

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал, насколько важен для команды Себастьян Феттель, четырёхкратный чемпион Формулы-1, который в сезоне-2019 уступил 22-летнему напарнику Шарлю Леклеру.
«Себастьян в команде на протяжении многих лет и хорошо её знает. Он опытен, завоевал четыре титула. Он имел право решающего слова, когда мы определяли, как развивать машину в ходе сезона. Нет сомнений, что он играет ключевую роль в нашем проекте», — приводит слова Бинотто GrandPX.news.
«Феррари» не выиграла ни одной гонки в первой половине сезона и прибавила лишь после летнего перерыва, одержав три победы подряд.
Феттель выступает за «Феррари» с 2015 года. Все четыре титула он завоевал в составе «Ред Булл», который побеждал с ним в период с 2010 по 2013 год. Контракт немца с итальянской командой рассчитан до сезона-2020 включительно.
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