Организаторы Гран-при России выпустят коллекционные билеты к 70-летию Формулы-1

Организаторы Гран-при России выпустят уникальные коллекционные билеты, посвящённые 70-летию гонок Формулы-1 к этапу в Сочи в 2020 году, сообщает официальный сайт этапа.



Билетный набор доставят бесплатно на указанный покупателем адрес.



Болельщики смогут не только сохранить в памяти зрелищный уик-энд, но и получить впечатляющий бонус: бесплатный детский билет при покупке двух взрослых в зону свободного размещения.



Акция действует до 31 января 2020 года. Дизайн билета организаторы пока держат в секрете.



Гран-при России-2020 пройдёт на «Сочи Автодроме» с 25 по 27 сентября. Сочи будет принимать у себя этап Формулы-1 уже седьмой год подряд. Примечательно, что все семь гонок в России выиграли пилоты «Мерседеса».