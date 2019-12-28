Квят надеется, что «Хонда» продолжит прогрессировать
Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят выразил надежду, что команде удастся прибавить в следующем сезоне.
«Хонда» сделала большой шаг вперёд в этом году. Если в следующем сезоне им удастся добиться такого же прогресса, как и в этом, то будет просто здорово. То же самое можно сказать и про шасси. В следующем сезоне не намечается серьёзных изменений в регламенте, так что мы должны просто продолжать в том же духе и продолжать улучшать болид.
Надеюсь, что у нас получится это сделать. Ожидания? Пока сложно говорить о чём-то конкретном. Вероятно, мы снова окажемся в середине пелотона и нас ждёт напряжённая борьба. Но мы постараемся сделать всё, чтобы оказаться как можно выше», — приводит слова Даниила Квята PlanetF1.
- 28 декабря 2019
-
23:42
-
22:08
-
21:21
-
20:01
-
18:55
-
18:36
-
16:42
-
15:56
-
14:43
-
13:47
-
12:33
-
11:46
-
09:48
-
00:34
-
00:02
- 27 декабря 2019
-
22:46
-
21:40
-
19:42
-
19:38
-
18:46
-
17:36
-
16:00
-
14:28
-
14:10
-
13:00
-
11:30
-
10:00
-
01:01
- 26 декабря 2019
-
23:58
-
22:43
-
21:47
-
20:31
-
20:17
-
19:18
-
17:25
Партнерский контент