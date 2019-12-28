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Квят надеется, что «Хонда» продолжит прогрессировать

Квят надеется, что «Хонда» продолжит прогрессировать
Авто / Формула-1 0

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят выразил надежду, что команде удастся прибавить в следующем сезоне.

«Хонда» сделала большой шаг вперёд в этом году. Если в следующем сезоне им удастся добиться такого же прогресса, как и в этом, то будет просто здорово. То же самое можно сказать и про шасси. В следующем сезоне не намечается серьёзных изменений в регламенте, так что мы должны просто продолжать в том же духе и продолжать улучшать болид.

Надеюсь, что у нас получится это сделать. Ожидания? Пока сложно говорить о чём-то конкретном. Вероятно, мы снова окажемся в середине пелотона и нас ждёт напряжённая борьба. Но мы постараемся сделать всё, чтобы оказаться как можно выше», — приводит слова Даниила Квята PlanetF1.

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