Квят надеется, что «Хонда» продолжит прогрессировать

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят выразил надежду, что команде удастся прибавить в следующем сезоне.



«Хонда» сделала большой шаг вперёд в этом году. Если в следующем сезоне им удастся добиться такого же прогресса, как и в этом, то будет просто здорово. То же самое можно сказать и про шасси. В следующем сезоне не намечается серьёзных изменений в регламенте, так что мы должны просто продолжать в том же духе и продолжать улучшать болид.



Надеюсь, что у нас получится это сделать. Ожидания? Пока сложно говорить о чём-то конкретном. Вероятно, мы снова окажемся в середине пелотона и нас ждёт напряжённая борьба. Но мы постараемся сделать всё, чтобы оказаться как можно выше», — приводит слова Даниила Квята PlanetF1.