Латифи: переход в Формулу-1 не станет для меня прыжком в неизведанные глубины

Новичок «Уильямса» Николас Латифи считает, что он готов показать хорошие результаты в Формуле-1.



«Я думаю, что, даже выходя за рамки прошлого года, Формула-2 доказала, что это отличная испытательная площадка для гонщиков. Пилоты, которые смогли пробиться в Формулу-1, показали, что они могут делать отличную работу сразу же, так что это даёт мне уверенность. Я надеюсь пойти по их стопам.



В частности, Ландо Норрис и Александер Албон не выиграли чемпионат в прошлом году, но они по-прежнему выступают очень хорошо, так что у меня хорошие перспективы. Большая часть пелотона сейчас состоит из молодых парней, с которыми я выступал раньше. Так что переход в Формулу-1 не станет для меня прыжком в неизведанные глубины», — приводит слова Латифи Crash.