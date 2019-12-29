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Латифи: переход в Формулу-1 не станет для меня прыжком в неизведанные глубины

Латифи: переход в Формулу-1 не станет для меня прыжком в неизведанные глубины
Авто / Формула-1 0

Новичок «Уильямса» Николас Латифи считает, что он готов показать хорошие результаты в Формуле-1.

«Я думаю, что, даже выходя за рамки прошлого года, Формула-2 доказала, что это отличная испытательная площадка для гонщиков. Пилоты, которые смогли пробиться в Формулу-1, показали, что они могут делать отличную работу сразу же, так что это даёт мне уверенность. Я надеюсь пойти по их стопам.

В частности, Ландо Норрис и Александер Албон не выиграли чемпионат в прошлом году, но они по-прежнему выступают очень хорошо, так что у меня хорошие перспективы. Большая часть пелотона сейчас состоит из молодых парней, с которыми я выступал раньше. Так что переход в Формулу-1 не станет для меня прыжком в неизведанные глубины», — приводит слова Латифи Crash.

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